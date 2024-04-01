Общество 01 апреля 2024, 20:28 Симоньян объяснила причину обвинений СБУ в свой адрес Симоньян заявила, что СБУ заранее готовит оправдание на случай ее убийства РИА «Новости»

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СБУ выдвинула новые обвинения против Маргариты Симоньян. Главред RT и МИА «Россия сегодня» в Telegram-канале объяснила причины очередного выпада украинской спецслужбы. По словам журналистки, так на Украине пытаются заранее оправдаться за возможное покушение на нее.

Обвинения выдвинули по четырем статьям: «геноцид, посягательство на территориальную целостность Украины, оправдание агрессии РФ против Украины». Еще Симоньян обвинили в призывах «к убийству украинских детей».

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Главред RT считает, что ей хотят перекрыть возможность ездить по миру. Симоньян также назвала вторую причину для обвинений.

«Заранее мастырят себе оправдание, если меня все-таки грохнут <…> Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на нее мифические призывы к убийствам детей — то вроде симпатичнее», — отметила Симоньян.