Штрафы за отказ от обязательной вакцинации внесли в проект КоАП

Отказ от медицинских осмотров и обязательной вакцинации будет караться штрафами. Это положение зафиксировали в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом рассказал замминистра юстиции России Денис Новак.

Новый проект КоАП размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

В понятие «нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» входит отказ от проведения медицинских осмотров, профилактических прививок и гигиенического воспитания. За это грозит административный штраф в размере от пяти до семи тысяч рублей.

Должностным лицам придется заплатит больше — от семи до десяти тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 10 до 20 тысяч или до 30 суток административного запрета деятельности. Юридическим лицам светит от 20 до 30 тысяч рублей ‎или до 30 суток запрета на осуществление деятельности.

Норма КоАП не коснется тех, кто отказывается от вакцинации по каким-либо собственным причинам, отметил Новак. Административная ответственность наступит, если появится необходимость провести подобные меры в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле. К этому относится посещение стран с неблагоприятной эпидемической ситуацией, перед такими путешествиями прививаться нужно будет обязательно.

Около сотни вакцин от нового типа коронавируса разрабатывается в мире. На стадию клинических исследований перешли Китай, США, Великобритания и Германия. Россия планирует присоединиться к ним 29 июня.

В России массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью. Прививать соотечественников будут от шести до девяти месяцев. Сейчас же в Москве проводят массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Иммунитет оказался у 12% прошедших исследование.