Общество 16 июня 2023, 08:44 Шестидневную рабочую неделю не внесут в Трудовой кодекс, но это и не нужно — Минтруд Министр Котяков: Минтруд России не одобрит шестидневную рабочую неделю в Трудовом кодексе Freepik

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Трудовой кодекс России достаточно гибкий и позволит работодателям изменять график работы независимо от того, внесут в него норму о шестидневной рабочей неделе или нет. Глава Минтруда Антон Котяков заявил ТАСС, что министерство не поддержит такое нововведение.

«Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», — сказал он.

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Министр объяснил, что рынок труда и действующее законодательство позволили работодателям подходить к организации труда каждого отдельного сотрудника достаточно гибко. Антон Котяков заявил, что переработки сверх стандартных 40 часов обязательно нужно оплачивать. Он призвал вместо введения четырех- или шестидневной рабочей недели сконцентрироваться на том, чтобы лучше отрегулировать трудовые отношения, диалог между работодателями и их сотрудниками.

Шестидневную рабочую неделю предложила ввести Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Юрист Юлия Холодионова предупредила, что это приведет к злоупотреблениям со стороны работодателей.