Общество 23 мая 2023, 15:18 Юрист Холодионова: шестидневная рабочая неделя станет основанием для злоупотреблений со стороны работодателя

Читать 360tv в

Введение в России шестидневной рабочей недели может стать основанием для злоупотребления правом со стороны работодателя. Такое мнение выразила юрист Юлия Холодионова в беседе с «ПолитЭкспертом».

По словам эксперта, по трудовому кодексу норма рабочего времени составляет 40 часов в неделю. При шестидневке установление таких временных границ недопустимо, это может привести к нарушениям прав сотрудников.

Реклама

Отмечается, что продление рабочей недели предложили для развития отечественной экономики в условиях современных вызовов.