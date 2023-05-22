Общество 22 мая 2023, 01:12 Шестидневную рабочую неделю предложили ввести в России Ассоциация предпринимателей предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю Shutterstock.com

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В России предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Инициатором выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Ее представители направили обращение министру труда Антону Котякову, сообщили «Известия».

Нововведение позволит повысить прочность экономики страны в условиях наложенных ограничений, а также поможет в реализации задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным, пояснили авторы инициативы.

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Российская экономика выдержала санкционный удар, показала стрессоустойчивость, однако ограничения увеличили нагрузку на бизнес-сектор, сказано в обращении. Шестидневная рабочая неделя поможет достигнуть технологического и промышленного прорыва, а также поможет укрепить экономический суверенитет России.

Ранее россиянам напомнили о праздничных выходных в июне. Отдыхать в первый летний месяц все будут девять дней, включая День России.