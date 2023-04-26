Общество 26 апреля 2023, 16:40 Депутат Госдумы Нилов: четырехдневная рабочая неделя приведет к падению доходов людей

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Установление четырехдневной рабочей недели в России может привести к падению доходов граждан. Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Общественной службой новостей».

Четырехдневный график введут в Казахстане с июля 2023 года. По словам депутата, в России такие нововведения могут произойти только «эволюционным путем».

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Нилов отметил, что четырехдневную рабочую неделю нельзя будет установить во всех сферах труда, такой график может привести еще и к дополнительной нагрузке на бизнес.