20 декабря 2022, 19:05
Шесть кандидатов в космонавты прибыли из Белоруссии в ЦПК для отбора
Роскосмос: в Центр подготовки космонавтов прибыли шесть кандидатов из Белоруссии
Шесть кандидатов в космонавты из Белоруссии прибыли в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина, чтобы пройти медкомиссию. Об этом сообщили в Роскосмосе.
«В России начался отбор белорусских кандидатов для космического полета», — уточнили в ведомстве.
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Белорусские космонавты отправятся в космос на российском корабле «Союз МС». После медицинских обследований в ЦПК комиссия определит годность кандидатов к полету.
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В понедельник, 19 декабря, стало известно, что белорусского космонавта отправят на МКС в 2023 году. Это подтвердил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
Ранее страны договорились о создании совместной спутниковой группировки, которую будут использовать не только в военных целях.
Летом космонавт Олег Новицкий приехал в гости к президенту Белоруссии. Лукашенко приготовил для гостя свой фирменный салат.
Космонавты
Александр Лукашенко
Владимир Путин
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