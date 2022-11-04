Лукашенко анонсировал создание совместной спутниковой группировки России и Белоруссии | 360°

Мир 04 ноября 2022, 14:04 Лукашенко анонсировал создание совместной спутниковой группировки России и Белоруссии Президент Лукашенко: Белоруссия и Россия договорились создать группировку в космосе Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Власти России и Белоруссии договорились о создании совместной спутниковой группировки, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, аппараты будут служить не только в военных целях, сообщило агентство БелТА.

Лукашенко заявил, что в ближайшее время страна отправит на орбиту собственного космонавта. Он добавил, что Белоруссия также производит космические аппараты.

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«Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе — космических аппаратов <…> Это не только в военных целях. Россия огромная», — подчеркнул президент Белоруссии. Он уточнил, что намерен «вклиниться» в космическую программу и создать совместную российско-белорусскую группировку в космосе.

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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что страны начали подготовку к проведению совместных тренировок военнослужащих. Речь идет об учениях «Щит Союза — 2023», сообщили «Известия».

Ранее белорусские власти призвали как можно скорее завершить украинский конфликт. По мнению госсекретаря Совбеза Белоруссии Александра Вольфовича, украинское руководство и Запад блокируют попытки России прекратить кризис мирным путем.