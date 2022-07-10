Лукашенко приготовил свой фирменный салат для космонавта Новицкого

Космонавт Олег Новицкий приехал в гости к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. По такому случаю глава республики приготовил свой фирменный салат «Молодость. Антиковидный». Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко пригласил Новицкого к себе в гости в Могилевскую область. Он показал космонавту дом своей матери, в котором вырос. После этого президент попытался вместе с гостем охватить ствол 120-летней ивы, растущей рядом с домом.

«И ломало, смотри. И ураган какой-то, потом гроза. <…> Я когда приезжаю, я всегда обнимаю ее», — поделился Лукашенко.

Источник фото: president.gov.by

Лидер страны также показал Новицкому построенную его дедом криницу. На место они приехали на раритетном автомобиле ГАЗ-69. Лукашенко сам довез гостя до криницы и предложил окунуться.

«Президент, естественно, не оставил гостей без угощения. Более того, сам в роли шеф-повара приготовил свой фирменный салат „Молодость. Антиковидный“», — отметили в пресс-службе.

В сообщении уточнили, что в состав блюда входят вареные яйца, свежие огурцы и зеленый лук.