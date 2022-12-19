Власть 19 декабря 2022, 21:27 Белорусского космонавта отправят на МКС в 2023 году Путин: белорусский космонавт отправится на МКС в 2023 году Википедия

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Президент России Владимир Путин подтвердил планы отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию. Это произойдет в 2023 году, заявил глава государства по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

«В следующем году, как и договорились, запланирован полет на орбитальную станцию белорусского космонавта», — сказал Путин.

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Он также сообщил, что в ближайшие дни белорусский лидер посетит российский Центр подготовки космонавтов. После этого запланирован неформальный саммит стран Содружества Независимых Государств. Переговоры пройдут в Петербурге.

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В начале ноября Лукашенко заявлял о достижении договоренностей с Россией по вопросу создания совместной спутниковой группировки. Причем аппараты хотят использовать не только в военных целях.

Сейчас на МКС решается проблема с пристыкованным кораблем «Союз МС-22», на котором нашли повреждение. Из-за неисправности пришлось отменить выход в космос членов российского экипажа. Рабочие группы примут решение по ситуации к 27 декабря.