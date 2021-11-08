Строительство «Северного потока — 2» завершено, газопровод готов к запуску. Об этом сообщил заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников.

Заявление о завершении работ Фиников сделал в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами, сообщил ТАСС.

«Газопровод „Северный поток — 2“ завершен и готов к запуску», — сказал он.

Ранее о том, что строительство трубопровода полностью завершено, 10 сентября сообщал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

После окончания работ газопровод должен пройти сертификацию. В бундестаге не исключили, что этот процесс могут намеренно затянуть. По словам депутата партии «Альтернатива для Германии» Штеффена Котре, такое может произойти из-за вмешательства в процедуру ЕС.

Политик также обратил внимание, что после запуска газопровода цены на энергоносители могут быть снижены. Это, по мнению Котре, дает надежду, что преимущества газопровода признают в будущем.

Мощность двух ниток «Северного потока — 2» составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Он протянулся от России до Германии через Балтийское море.

Компания Nord Stream 2 AG в середине октября объявила об окончании процедуры по заполнению газом первой нитки газопровода.