Вторая нитка системы доставки газа «Северный поток — 2» будет наполнена газом к концу 2021 года. Такими планами поделился глава австрийской компании OMV, которая инвестирует в проект, Алфред Штерн с РИА «Новости».

«Проектная компания (Nord Stream 2 AG — прим. ред.) также сообщает и нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом», — заявил Штерн в ходе пресс-конференции организации журналистам, когда те спросили его о статусе готовности системы.

Он отметил, что первую линию уже протестировали — по ней пустили газ и убедились, что она полностью готова к использованию. Теперь такая же участь ждет и вторую.

Штерн сказал, что не будет разглашать главную дату реального запуска «Северного потока — 2», но подчеркнул, что с компанией «Газпром» у OMV заключен долгосрочный контракт.

Газопровод «Северный поток — 2» протянулся под водой от России через Балтийское море до Германии. Он состоит из двух линий, которые способны подавать до 55 миллиардов кубометров газа в год. Работу над этим глобальным проектом «Газпром» завершил 10 сентября.