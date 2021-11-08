В Германии предупредили о риске затягивания сертификации по «Северному потоку — 2». Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что такое может случиться из-за вмешательства в процедуру Европейского союза. Об этом написали «Известия».

Корте пояснил, что сертификацию «Северного потока — 2» можно было бы провести сразу, чтобы трубопровод заработал уже через несколько недель. Однако если Евросоюз все-таки вмешается, то процесс будет длиться значительно дольше, сообщила «Газета.ru».

Кроме того, многих экспертов волнует вопрос относительно высоких цен на энергоносители, которые могут быть снижены из-за введения в эксплуатацию газопровода. «Это дает надежду на то, что важность и преимущества СП-2 будут признаны в будущем», — подчеркнул немецкий парламентарий.