Премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил в поддержку скорейшего ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, эта мера поможет остановить рост цен на газ на рынке Европы.

«Нам нужен ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива. К этому, в том числе, относится ввод в эксплуатацию „Северного потока — 2“», — сказал Зедер в интервью газете Bild.

Ранее Минэкономики Германии заявило, что сертификация российского трубопровода не будет угрожать безопасности поставок топлива в Германию и Евросоюз.

«Северный поток — 2» протянулся от России до Германии через Балтийское море. Мощность его двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершили 10 сентября. Компания Nord Stream 2 AG в середине октября объявила об окончании процедуры по заполнению газом первой нитки газопровода, пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. Полностью вторая нитка будет готова к работе к концу 2021 года.

В последние месяцы цены на энергоносители в Европе сильно выросли. Если в начале августа расчетная стоимость газового фьючерса по индексу голландского TTF была около 515 долларов за тысячу кубометров, то концу сентября она выросла в два раза, написало РИА «Новости». Цены на газ стали уменьшаться после того, как 6 октября был достигнут исторический максимум в 1937 долларов.