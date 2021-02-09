Серебренников попрощался с труппой «Гоголь-центра»

Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников сообщил, что его контракт в театре истекает 25 февраля. Он уже попрощался с актерами.

Серебренников выложил в Instagram фото уведомления от департамента культуры об истечении срока трудового договора с худруком с прощальной речью.

«Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. „Гоголь-центр“ как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей», — написал Серебренников.

Пост прокомментировал актер Максим Виторган. Он поблагодарил Кирилла Серебренникова и отметил, что годы его работы войдут во все театральные хрестоматии.

Накануне Ассоциация театральных критиков попросила руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского оставить Кирилла Серебренникова в должности худрука театра «Гоголь-центр». Они отметили, что театр, который создал Серебренников, стал выдающимся явлением в российской истории. Театр, по словам авторов письма, в 2021 году «не исчерпал ни своей творческой идеи, ни мощного контакта с аудиторией».

В начале февраля в СМИ появились слухи, что департамент культуры не планирует продлевать с Кириллом Серебренниковым контракт. Власти отказались комментировать их.