Власти ответили на слухи о расторжении контракта с Серебренниковым

Департамент культуры Москвы отказался комментировать сообщение о расторжении контракта с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Срок действия соглашения с худруком истечет в конце февраля.

«Мы уже много раз в подобных ситуациях объясняли, что официальная информация о решениях департамента размещается на сайте. Она является предметом комментариев в необходимых случаях. Мы не комментируем сообщения, „осведомленный источник“ которых всегда является анонимным. Комментарии следует получать у тех, кто распространяет соответствующую информацию», — заявили РИА «Новости» в департаменте.

В СМИ появилась информация со ссылкой на источник, что департамент культуры не планирует продлевать с Кириллом Серебренниковым контракт, который закончился в феврале.

Серебренников подтвердил, что срок его договора с департаментом действительно скоро истекает, комментировать информацию об отказе властей в продлении контракта он не стал.