Театральные критики попросили продлить контракт Серебренникова

«В связи с истечением 25 февраля 2021 года срока действия договора департамента культуры города Москвы с Кириллом Серебренниковым в качестве художественного руководителя Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя („Гоголь-центр“) сообщество российских театральных критиков просит вас вновь предложить К. С. Серебренникову руководство театром», — говорится в письме.

Критики отметили, что театр, который создал Серебренников, стал выдающимся явлением в российской истории. «Гоголь-центр», по словам авторов письма, в 2021 году «не исчерпал ни своей творческой идеи, ни мощного контакта с аудиторией».

«„Гоголь-центр“ невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без „Гоголь-центра“. Необходимо сохранить уникальный театр. Считаем, что Кирилл Семенович Серебренников должен остаться художественным руководителем „Гоголь-центра“», — добавили в письме.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что департамент культуры Москвы решил не продлевать контракт с Серебренниковым. В ведомстве это сообщение комментировать отказались и рекомендовали следить за обновлениями на сайте.