Контракт с худруком «Гоголь-центра» продлевать не будут

Департамент культуры Москвы решил не продлевать контракт с худруком театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым. Срок действия соглашения истечет в конце февраля.

«Департамент культуры не продлит контракт с Кириллом Серебренниковым, контракт у него заканчивается в конце этого месяца», — привел ТАСС слова осведомленного источника.

Сам художественный руководитель театра подтвердил информацию об истечении срока действия контракта. При этом он не стал комментировать данные об отказе властей продлить соглашение. Департамент культуры столицы пока не выпускал официального сообщения.

Кирилл Серебренников стал худруком «Гоголь-центра» в 2012 году. Летом 2020 года Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова и продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина к условным срокам и штрафам. Их признали виновными в хищении около 129 миллионов рублей. Этой суммой мужчины завладели во время работы над театральным проектом «Платформа». После заседания суда Серебренников заявил, что остался недоволен принятым решением.