Microsoft объявила о прекращении продажи и поддержки услуг в России

Компания Microsoft прекращает продажу товаров и услуг в России из-за ситуации на Украине. Кроме того, корпорация намерена пересмотреть свое сотрудничество в рамках санкций, введенных США, Великобританией и Евросоюзом. Об этом говорится в официальном заявлении президента Microsoft Брэда Смита.

Он подчеркнул, что компания договорится о дальнейших шагах с правительствами западных стран, которые осудили Россию за специальную операцию на Украине.

«Мы продолжаем работать со специалистами по кибербезопасности в области защиты от кибератак, которые идут со стороны России», — заявил Смит.

По его словам, с начала спецоперации они предотвратили более 20 кибератак на государственные и финансовые организации Украины.

«Мы продолжим мобилизацию наших ресурсов, чтобы помочь мирным жителям и беженцам. Наша команда тесно сотрудничает с Международным комитетом Красного Креста и несколькими агентствами ООН, предоставляя технологии и финансовую поддержку», — добавил президент Microsoft.

Смит подчеркнул, что компания призывает остановить военных и вернуться к мирному диалогу.

На этой неделе продажу своей техники и услуг в Россию прекратила Apple. В компании заявили, что остановили экспорт и ограничили доступ к использованию своих сервисов для российских пользователей.