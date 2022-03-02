Политолог Данюк: Apple Pay вернется в Россию

Apple Pay вернется в Россию, когда ситуация стабилизируется, считает член Общественной палаты РФ, политолог Никита Данюк. Об этом он рассказал Life.

«Понятно, что корпорации, которые де-юре вроде как являются независимыми, ориентированными в первую очередь на привлечение прибыли, на самом деле строго и дисциплинированно исполняют волю американского государства», — считает Данюк.

Он пояснил, что Россия является важным рынком для Apple, и когда ситуация стабилизируется, компания должна возобновить в стране полноценную работу.