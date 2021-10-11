Семьям погибших в авиакатастрофе в Татарстане выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших в авиакатастрофе с участием L-410 власти Татарстана выплатят по одному миллиону рублей. Сумма компенсации для пострадавших составит 400 тысяч рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики.

Помощь семьям погибших окажут в соответствии с подписанным постановлением правительства Татарстана. По одному миллиону рублей выплатят семьям погибших в результате крушения L-410, а получившим тяжкий или средний вред здоровью перечислят 400 тысяч рублей.

Самолет L-410 потерпел крушение утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана. На его борту находились 23 человека, из них 21 парашютист местного аэроклуба. Погибли 14 парашютистов и два пилота, еще шесть человек пострадали.

Психотерапевт Евгений Фомин рассказал, как лучше справиться с трагедией, а священник Денис Батарчук отметил, что у православных нет универсального способа поддержки людей в этой беде. Лучше всего просто оказывать внимание людям, разделив с ними это бремя.

11 октября по решению президента республики Рустама Минниханова в Татарстане было объявлено днем траура.