Не замалчивать боль. Как родным погибших при крушении L-410 могут помочь пережить потерю

Во время крушения самолета в Мензелинском районе Татарстана погибли 14 парашютистов и два пилота, еще шесть человек пострадали. В Татарстане 11 октября объявили днем траура, а возле дверей Мензелинского аэроклуба организовали стихийный мемориал. Жители продолжают приносить туда цветы и скорбеть, но тяжелее всего сейчас приходится родным и близким жертв авиакатастрофы.

Самолет L-410 потерпел крушение в Мензелинском районе Татарстана утром 10 октября. Воздушное судно принадлежало Мензелинскому аэроклубу — на борту находились 20 парашютистов и два пилота. В их числе были как опытные спортсмены, так и новички, которые должны были прыгнуть впервые.

В результате крушения самолет буквально разорвало пополам. Выжить смогли всего шесть человек — оба летчика и остальные парашютисты погибли. По словам одного из пострадавших, причиной падения воздушного судна стали проблемы с двигателем. Самолет даже не успел набрать нужную для прыжков высоту. Президент Татарстана Рустам Минниханов ранее заявил, что после взлета летчики сообщили об отказе левого двигателя, а перед падением самолет задел крылом машину.

В Татарстане 11 октября объявили днем траура по погибшим. А перед Мензелинским аэроклубом организовали стихийный мемориал. Однако не все погибшие были из Татарстана — несколько человек приехали из Башкирии. Родственники одного из них рассказали, что у него осталась жена и трое несовершеннолетних детей. Семья уже выехала в Татарстан, чтобы проститься.

Поможет только психиатр

Врач психолог, психиатр, психотерапевт Евгений Фомин рассказал «360», что в ситуации общего горя помочь словами пережить трагедию сложно.

«В этой ситуации я бы рекомендовал обращаться только к психиатру, только с назначением психотропных препаратов. Это противотревожные средства, антидепрессанты, возможно, антипсихотики, чтобы люди именно в острой фазе могли себе помочь с ней справиться», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что сейчас есть качественные препараты, которые можно принимать долго с минимальными последствиями. Однако пить вечно их не нужно — только на начальном этапе, чтобы победить самое сильное стрессовое состояние.

«Да, дальше, в будущем, когда острота состояния уйдет — через месяц, через два, через полгода, у всех по-разному, — можно будет постепенно снижать дозировку. И подходить к уже более легкой версии психологической коррекции, непосредственно к терапии. То есть обсуждение, психологическая работа, коррекция без психотропных препаратов», — сказал он.

В обществе есть страх и психиатров, и психотропных препаратов, отметил Фомин. Однако не нужно верить и типичным стереотипам о том, что у человека будут проблемы, когда он начнет уходить от психотропных препаратов. Многие считают, что после прекращения приема таких лекарств их будет ждать ломка, но это не так.

«Важно донести до людей, что обращение к психиатру не будет означать, что они больны или с ними что-то не так. Прием психотропных препаратов не означает, что люди становятся автоматически наркоманами. Объяснить им, что это нормально и, более того, им поможет в острой фазе — чтобы просто это пережить», — подчеркнул врач.

Отличает только молитва

Бакалавр богословия, священник Денис Батарчук отметил, что для верующих не существует никакого универсального способа для поддержания людей в этой беде. Есть только общечеловеческие вещи — поддержать, каким-то образом помочь пережить, разделить это бремя с человеком.

«Я думаю, что реакция верующих людей и их действия не отличаются от действий или каких-то поступков неверующих людей. Верующий человек в критических ситуациях не отличается от любого другого. Единственное — молитва и вера в загробную жизнь, соответственно, возможность связи с умершими людьми — это все выражается посредством молитвы. Никаких специальных методов у них нет», — подчеркнул он.