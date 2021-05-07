Семь компаний подняли цены на автомобили в России

Сразу семь автопроизводителей подняли цены на автомобили. Эксперты заявили, что стоимость машин в России продолжит расти в России в июне.

Очередное повышение цен на новые автомобили произошло в мае. Причинами стали ослабление рубля, падение продаж и подорожание комплектующих электроники и их дефиците. Об этом сообщил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин в беседе с Autonews.

«В июне рост цен продолжится, модели будут дорожать мелкими шагами, чтобы рост цен не заблокировал спрос», — отметил эксперт.

По сообщению издания, на весь модельный ряд выросли цены у Lada и Renault. Также повысилась стоимость большинства моделей Skoda, Volkswagen и Audi. У Mazda и Mercedes-Benz пока изменили цены на одну модель. Например, Lada Granta подорожала на 45 090 тысяч рублей, Lada Niva Travel на 93 290 тысяч, Skoda Kodiaq на 66 тысяч, а Mercedes-Benz GLE — на 450 тысяч.

Рост стоимости автомобилей, по мнению директора по маркетингу АГ «Авилон» Андрея Каменского, продолжится в течение всего 2021 года. Цены на новые автомобили во втором квартале этого года вырастут в среднем на 3%.