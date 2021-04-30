Авторынку в России предсказали новую волну дефицита

Из-за пандемии коронавируса и кризиса в 2020 году спрос на машины резко сократился. Производители перестали закупать микрочипы в привычном объеме, а заводы, занимавшиеся сбором полупроводников, приостановили деятельность. С возвратом промышленности к привычному темпу работы, стало очевидно, что производство чипов не успевает за спросом.

На создание одного полупроводника уходит до шести месяцев, сообщила газета «Известия». При этом большая часть этого времени тратится на выращивание кремниевого кристалла для них. Получается, что экспортер микрочипов вынужден ждать, когда «созреют» полупроводники, а сборочный завод может запуститься в течение нескольких дней и уже выдавать готовую продукцию.

Кроме того, на индустрию влияет и кризис в системе грузоперевозок. В пандемию практически все границы были закрыты и вернулось обратно в Китай для новой загрузки только 40% контейнеров. При этом новые контейнеры взлетели в цене настолько, что ими стало невыгодно пользоваться.

Общемировой кризис уже начал сказываться на поставках автомобилей российским дилерам, отмечают эксперты, и некоторые из них дают неутешительные прогнозы на текущий год. Продажи новых авто в России, скорее всего, упадут на 10–15%. Но это неплохо с точки зрения дилеров, поскольку склады не успеют затовариться.

А вот «АвтоВАЗа», как отметили в компании, кризис не коснулся. Склады полностью заполнены продукцией, в том числе из-за своевременной реакции логистов. Как отметили изданию в компании, в автомобилях Lada мало сложной электроники. Если и будут проблемы с чипами, то только в системах ЭРА-ГЛОНАСС.