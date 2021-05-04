Криминалист рассказал об опасности при покупке автомобиля

Злоумышленники размещают поддельные объявления о продаже авто, а затем получают деньги от тех, кто пытается приобрести данные машины. Об этом рассказал Ura.ru автокриминалист Максим Шелков.

«Мошенник находит реальное объявление о продаже машины и делает такое же, только с заниженной ценой», — сообщил Шелков.

Эксперт уверил, что деньги незнакомцам не стоит отправлять ни в каком случае. Оплату за автомобиль стоит вносить только в случае уверенности в честности продавца.