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    04 мая 2021, 13:20

    Криминалист рассказал об опасности при покупке автомобиля

    Гора Орлов

    Злоумышленники размещают поддельные объявления о продаже авто, а затем получают деньги от тех, кто пытается приобрести данные машины. Об этом рассказал Ura.ru автокриминалист Максим Шелков.

    «Мошенник находит реальное объявление о продаже машины и делает такое же, только с заниженной ценой», — сообщил Шелков.

    Эксперт уверил, что деньги незнакомцам не стоит отправлять ни в каком случае. Оплату за автомобиль стоит вносить только в случае уверенности в честности продавца.