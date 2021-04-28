Каждая из моделей Lada вырастет в цене 1 мая

Компания «АвтоВАЗ» вновь планирует увеличить стоимость нескольких автомобилей. Данный скачок будет третьим за период 2021 года. Об этом сообщило РИА ФАН.

Известно, что модельный ряд автомобилей Lada полностью возрастет в цене с 1 мая. Об этом рассказало корпоративное издание «Лада.Онлайн», публикующее данные дилерских центров. В частности, там предоставляются обновленные прайс-листы.

Исходя из предоставленной информации, ценовая политика пересматривается и в отношении поставленных дилеру и неоплаченных авто. Удорожание будет в диапазоне от двух до пяти процентных пунктов.