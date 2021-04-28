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    28 апреля 2021, 01:15

    Каждая из моделей Lada вырастет в цене 1 мая

    Гора Орлов

    Компания «АвтоВАЗ» вновь планирует увеличить стоимость нескольких автомобилей. Данный скачок будет третьим за период 2021 года. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Известно, что модельный ряд автомобилей Lada полностью возрастет в цене с 1 мая. Об этом рассказало корпоративное издание «Лада.Онлайн», публикующее данные дилерских центров. В частности, там предоставляются обновленные прайс-листы.

    Исходя из предоставленной информации, ценовая политика пересматривается и в отношении поставленных дилеру и неоплаченных авто. Удорожание будет в диапазоне от двух до пяти процентных пунктов.