Общество 07 мая 2023, 18:58 Сброс воды начали на Каховской ГЭС Администрация Новокаховского округа сообщила о начале сброса воды на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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На Каховской ГЭС приступили к сбросу воды из водохранилища. Об этом сообщила в Telegram-канале администрация Новокаховского городского округа.

Военным удалось частично решить проблему подъема шандора — разновидностью ремонтного затвора.

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«Справились с задвижкой на головной станции СКК в Таврийске и направили часть воды в Каховский магистральный канал в Любимовке», — передали в администрации.

Уровень в Каховском водохранилище начал падать.

Прорыв дамбы Каховского водохранилища может обернуться серьезной угрозой для Запорожской АЭС: из-за высокого уровня воды ее может затопить. Подобное приведет не только к нарушению функционирования атомной электростанции, но и риску для ядерной безопасности. Пострадать из-за прорыва дамбы могут и нескольких крупных населенных пунктов.

Советник гендиректора компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа говорил, что дамбу можно отремонтировать и сбросить воду, но только при условии, что ВСУ прекратят обстрелы. В середине марта 2023 года диверсанты пытались проникнуть на Каховскую ГЭС, а украинские снайперы обстреливали ее.

Позже в администрации Новокаховского городского округа добавили, что на самом деле никакого особого подъема воды в Каховском водохранилище нет. Есть сильный ветер, бьет волна, но это сезонное явление. Так как ГЭСначала сброс воды, ситуация полностью контролируемая.