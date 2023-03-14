Спецоперация 14 марта 2023, 12:01 Власти Новой Каховки заявили о попытках диверсантов проникнуть на Каховскую ГЭС Глава Новой Каховки Леонтьев: украинские ДРГ пытаются попасть на Каховскую ГЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Украины постоянно пытаются попасть на территорию Каховской ГЭС. Однако каждый раз они терпят неудачу. Такое заявление сделал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Такие попытки случаются постоянно. Очевидно, что они пресекаются немедленно. Мне даже сложно понять, с какой целью это осуществляется, потому что немедленно эти диверсионно-разведывательные группы уничтожаются», — сказал он, ответив таким образом на вопрос о том, часто ли диверсанты ВСУ пытаются проникнуть на гидроэлектростанцию.

Реклама

Леонтьев подчеркнул, что захватить ГЭС невозможно, поскольку она находится полностью под контролем России. Он добавил, что объект остается в рабочем состоянии, но серьезные восстановительные работы там невозможны из-за обстрелов националистов.

Реклама

Каховская ГЭС находится на расстоянии пяти километров от Новой Каховки. ВСУ периодически обстреливают станцию и некоторые населенные пункты в Херсонской области. Ночью 13 марта украинские силы выпустили пять ракет по региону.