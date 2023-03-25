Спецоперация 25 марта 2023, 14:40 Каховскую ГЭС начали обстреливать украинские снайперы — СМИ РИА «Новости»: Каховскую ГЭС теперь обстреливают снайперы ВСУ РИА «Новости»

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В последнюю неделю украинские боевики стали обстреливать Каховскую ГЭС и подходы к ней уже из крупнокалиберной снайперской винтовки. Изменение ситуации вокруг станции тервожит российских военнослужащих, признался РИА «Новости» командир подразделения ВС РФ, охраняющего электростанцию.

«Появилось новое огневое средство — снайперская винтовка, скорее всего у них не одна точка, стреляют с разных точек, винтовка крупнокалиберная, серьезное оружие, которое, к сожалению, последние дни тревожит нас», — констатировал он.

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Командир уточнил, что речь идет, скорее всего, о винтовках иностранного образца. В целом по характеру и интенсивности обстрелов, снарядам и прилетам чувствуется, что «какая-то ротация на том берегу произошла», — вероятно, ВСУ подтянули свежие силы. В районе станции ежедневно замечают беспилотники противника. В то же время продолжаются и минометные обстрелы. При этом попытки форсировать Днепр в районе ГЭС пока прекратились.

ВС России проводят мероприятия по выявлению огневых точек и намерены принимать меры по их уничтожению.