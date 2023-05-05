Общество 05 мая 2023, 01:34 Прорыв дамбы Каховского водохранилища затопит ЗАЭС и ближайшие поселки — «Росэнергоатом» Представитель «Росэнергоатома» Карчаа: прорыв дамбы Каховского водохранилища затопит ЗАЭС РИА «Новости»

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Прорыв дамбы Каховского водохранилища создаст серьезную угрозу для Запорожской АЭС. Из-за очень высокого уровня воды может произойти затопление территории ЗАЭС. Об этом ТАСС заявил советник гендиректора компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Прорыв этой дамбы представляет собой угрозу и для Энергодара, и для Запорожской АЭС. На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки», — пояснил он.

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По его словам, все это приведет к нарушению функционирования АЭС. Кроме этого, сразу же возрастут риски для ядерной безопасности.

Другие негативные последствия прорыва дамбы — это затопление нескольких крупных населенных пунктов, где в среднем проживает около 17 тысяч человек. Карчаа назвал два выхода из этой ситуации. Или ВСУ прекращают обстрелы, чтобы можно было отремонтировать дамбу и сбросить воду, или население придется вывозить из своих домов.

В конце апреля сообщалось, что ЗАЭС атаковали украинские дроны. В результате обстрелов стекла турбинного зала четвертого энергоблока выбило.