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    16 марта 2022, 13:50

    Санкции против Байдена согласовывались с Путиным — Кремль

    Песков: против руководителей недружественных стран последуют персональные санкции

    Ольга Назаркина

    Против руководителей недружественных стран последуют персональные санкции со стороны России, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он обратил внимание, что вводимые ограничения против политиков не означают отказа от контактов.

    Санкции против Байдена согласовывались с Путиным — Кремль

    Песков напомнил, что Россия ввела санкции против ряда американских политических деятелей. Среди них был и президент США Джо Байден, сообщил ТАСС.

    «Введение санкций в отношении американских политиков, в том числе Байдена, согласовывалось с Путиным», — подчеркнул он.

    Представитель Кремля отметил, что Штаты оказывают давление на многие страны мира, есть государства, которые сгибаются под этим давлением, но есть и те, кто открыто заявляет о недопустимости этого. Он добавил, что введение Россией санкций против Байдена не означает отказа от контактов.

    «Действия Запада отчетливо демонстрируют крах священной неприкосновенности частной собственности и опасность ведения там бизнеса», — сказал Песков.

    По его мнению, отношение западных стран к российскому крупному бизнесу можно назвать только бандитизмом на государственном уровне.

    Накануне Россия также запретила въезд более чем 300 политикам и бизнесменам из Канады, в том числе и премьеру этой страны Джастину Трюдо.