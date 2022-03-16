Против руководителей недружественных стран последуют персональные санкции со стороны России, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он обратил внимание, что вводимые ограничения против политиков не означают отказа от контактов.

Песков напомнил, что Россия ввела санкции против ряда американских политических деятелей. Среди них был и президент США Джо Байден, сообщил ТАСС.

«Введение санкций в отношении американских политиков, в том числе Байдена, согласовывалось с Путиным», — подчеркнул он.

Представитель Кремля отметил, что Штаты оказывают давление на многие страны мира, есть государства, которые сгибаются под этим давлением, но есть и те, кто открыто заявляет о недопустимости этого. Он добавил, что введение Россией санкций против Байдена не означает отказа от контактов.

«Действия Запада отчетливо демонстрируют крах священной неприкосновенности частной собственности и опасность ведения там бизнеса», — сказал Песков.

По его мнению, отношение западных стран к российскому крупному бизнесу можно назвать только бандитизмом на государственном уровне.

Накануне Россия также запретила въезд более чем 300 политикам и бизнесменам из Канады, в том числе и премьеру этой страны Джастину Трюдо.