Россия запретила въезд премьер-министру Канады Джастину Трюдо

Россия ввела персональные санкции против представителей высшего руководства, парламентариев и ряда деятелей Канады. Им запретили въезд в РФ. В частности, в список невъездных попал премьер-министр этой страны Джастин Трюдо.

Помимо него, санкции ввели против министров иностранных дел и национальной обороны Канады. Среди попавших под запрет также большинство депутатов Палаты общин канадского парламента, сообщили в МИД РФ.

Трюдо в списке только 256-й по счету. Всего в перечень внесли 313 человек. В пресс-службе министерства подчеркнули, что этот шаг носит вынужденный характер и был сделан в ответ на враждебные действия канадских властей.

«Каждый русофобский наскок, идет ли речь о нападениях на российские дипломатические миссии, закрытии воздушного пространства или фактическом разрыве Оттавой двусторонних экономических связей — в ущерб канадским же интересам, — неизбежно получит решительный и необязательно симметричный отпор», — предупредили в МИД.