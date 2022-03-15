Евросоюз ввел персональные санкции против Романа Абрамовича и Константина Эрнста

Евросоюз ввел в действие новый пакет персональных и экономических санкций против России. В черный список попали, в частности, бизнесмен Роман Абрамович и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Помимо Абрамовича и Эрнста, под санкции ЕС попал гендиректор «Яндекса» в России Тигран Худавердян, журналист Артем Шейнин, глава РСПП Александр Шохин и глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, Рособоронэкспорт, АО «Вертолеты России» и другие предприятия ОПК РФ, написало РИА «Новости».

Также власти Евросоюза ввели ограничения на торговлю с Россией железом и сталью. Санкции затронули и поставки в РФ предметов роскоши.

Сегодня санкционный список обновила и Великобритания, добавив в него 350 россиян. Под ограничения попали чиновники, журналисты, руководители СМИ и бизнесмены. Всем попавшим в санкционный список запретили въезд в Великобританию, а также пообещали заморозить все их активы в стране, если таковые обнаружат. Помимо этого, гражданам Соединенного Королевства запретили вступать в какие-либо деловые отношения с фигурантами этого перечня.

По данным Reuters, неофициально санкции против Абрамовича одобрили еще на встрече ЕС в воскресенье, 13 марта. Обсуждение ограничительных мер, по информации агентства, должно было пройти 14 марта, сообщал ТАСС.