Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена

Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена и государственного секретаря Энтони Блинкена. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Ведомство пояснило, что ограничения для высших должностных лиц США связаны с аналогичным запретом на въезд в США высших должностных лиц РФ.

«Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также в санкционный список попали министр обороны США Остин Ллойд, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан и другие. Всего в списке 13 фамилий.

МИД уточнил, что не отказывается от официальных связей с США, если они отвечают интересам России.

«В ближайшее время последуют новые объявления о расширении санкционного перечня за счет включения высших американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России и введению ограничительных мер», — заявили в МИД.

Ранее стало известно, что Минфин США опубликовал новый санкционный список, в который вошли 15 физических лиц из России и Белоруссии.