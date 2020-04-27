Санитайзеры появились в метро Москвы

В Московском метрополитене появились первые аппараты с обеззараживающей жидкостью для обработки рук. В ближайшее время в столичной подземке их станет больше.

«Сейчас установлено 20 санитайзеров на станциях: „Щелковская“, „Комсомольская“ (Кольцевая) и „Белорусская“ (Кольцевая и Замоскворецкая). Работа по установке продолжается», — приводит Telegram-канал департамента транспорта Москвы слова главы ведомства Максима Ликсутова.

Он добавил, что санитайзеры поставят и на других станциях метро и МЦК. Уже завтра их будет уже больше 100 штук. На станциях с большим потоком пассажиров количество автоматов увеличат.

В дни пандемии коронавируса сотрудники столичного метрополитена постоянно дезинфицируют не только поезда, двери, турникеты и автоматы по продаже билетов, но и тоннели. Станции и вестибюли обрабатывают генераторами горячего воздуха со специальным средством.

Москва остается центром пандемии в России. В столице и Подмосковье ввели дополнительные ограничения: чтобы воспользоваться общественным или личным паспортом необходимо оформить специальный пропуск. По последним данным, всего в Москве выявили более 45 тысяч случаев заражения инфекцией. Количество зараженных в России выросло до 87 147 человек.