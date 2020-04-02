Дезинфекцию московского метро засняли на видео. Станции обрабатывают горячим воздухом

Столичная подземка усилила меры по дезинфекции метро. Теперь станции и вестибюли обрабатывают генераторами горячего воздуха со специальным средством. Одну из таких уборок на «Бутырской» засняли на видео.

Дезинфекцию метро паром из пушек проводят по ночам каждые сутки. Специалисты обрабатывают все зоны, где проходят пассажиры: вестибюли, платформы, полы, турникеты. Еще дезинфицирующим паром обрабатывают вентиляционные шахты.

Именно такой метод используют, так как он позволяет охватить большие площади. Всего за один час генератор обрабатывает около 2,5 тысячи «квадратов». Используемые дезинфецирующие средства обладают антимикробными и антивирусными свойствами.

Всего каждый день на уборку подземки выходит более двух тысяч человек. Все поверхности в метро протирают один раз в час или два часа. Особо тщательно дезинфицируют те места, до которых чаще всего дотрагиваются пассажиры: поручни, ручки входных дверей и автоматы по продаже билетов.

Кроме станций метро и вагонов поездов, проверку состояния здоровья проходят и работники подземки. Перед каждой сменой у них измеряют температуру.

По данным на 2 апреля, в Москве 2475 человек заражены коронавирусом. По России зафиксировано 3548 случаев инфицирования. Вылечить удалось 235 пациентов.