Заразившихся коронавирусом в России стало больше 87 тысяч человек

Еще 6198 случаев заболевания COVID-19 подтвердили российские врачи за последние сутки. Всего количество инфицированных достигло отметки 87 147 пациентов.

«За последние сутки в России подтверждено 6198 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни», — сообщает оперштаб Москвы.

Лидером по числу инфицированных остается Москва, где насчитывается 2871 новый заболевший. Затем идут Московская область (638), Нижегородская область (207), Республика Дагестан (167) и Петербург (161) и. За сутки зафиксировано 50 летальных исходов. Медикам удалось поставить на ноги 579 пациентов с коронавирусом.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Общее количество зараженных в России составляет 87 147 человек. Они проходят лечение в 85 регионах страны.

«За весь период зафиксировано 794 летальных исхода, выздоровели 7346 человек», — отмечается в сообщении.

26 апреля оперштаб сообщал о 80 949 заразившихся. Днем ранее было зафиксировано 74 588 подтвержденных случаев. Всего российские специалисты провели уже более трех миллионов тестов на выявление инфекции.

Сейчас под наблюдением остаются 183 тысячи человек с подозрением на коронавирус. За состоянием здоровья зараженных следят врачи. Тех, кто контактировал с новыми заболевшими, также ждет прохождение тестов.

В Московской области на 27 апреля провели 209 298 тестов. Их делают на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», государственных и частных лабораторий.

Ученые из Института биологии гена РАН и ГНЦ ВБ «Вектор» начали выводить мышей для испытания препаратов от коронавируса. Животные будут иметь иммунные клетки человека, при этом они будут биологически безопасны.

Для борьбы с пандемией власти объявили режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. В некоторых регионах для жителей действует пропускной режим.