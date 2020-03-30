Уборка от касс до тоннелей. Как дезинфицируют московское метро

Московский метрополитен из-за пандемии коронавируса пока не тронули. Этот важнейший для всех москвичей и гостей столицы транспорт продолжает работать. Для безопасности в подземке дезинфицируют не только вагоны, ручки дверей и билетные автоматы, но даже тоннели.

«С 19 марта мы отдельно проводим дезинфекцию тоннелей. Для этого мы используем девять специализированных машин. Работы идут в ночной период. Машина едет со скоростью не более пяти километров в час и распыляет дезинфицирующее средство», — приводит сайт мэра Москвы слова первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова.

Он добавил, что в апреле работники подземки продолжат дезинфекцию. Обрабатывают специальным раствором и сами поезда перед выходом на линию, автоматы по продаже билетов моют каждый час, а ручки дверей и кассовые зоны — раз в два часа. Моют и вентиляционные установки теперь гораздо чаще и постоянно меняют фильтры.

В Москве и Подмосковье из-за пандемии коронавируса ввели усиленные ограничения. Они коснутся самоизоляции. Теперь людям можно будет выходить из дома лишь в крайнем случае — за едой или на работу.

Праздношатающихся будут привлекать к ответственности. Позже к решению столичных и подмосковных властей присоединились руководители Вологодской, Мурманской и Калининградской областей, которые решили обезопасить жителей регионов таким же жестким, но действенным способом.