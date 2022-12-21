Общество 21 декабря 2022, 23:41 Самолеты не смогли подъехать к трапам из-за ледяного дождя в аэропорту Внуково Самолеты не могут подъехать к трапам из-за гололеда после ледяного дождя во Внукове Публичное достояние

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Приземлившиеся в аэропорту Внуково самолеты не могут подъехать к трапам из-за гололеда. Об этом сообщил Telegram-канал «Мослента».

Публичное достояние

Буксиры выехали на помощь пилотам, но даже это не помогло справиться с ситуацией. В Москве и некоторых районах Подмосковья идет ледяной дождь. Местные жители жалуют на скользкие дороги, по котором невозможно идти.

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В Сети поделились кадрами из аэропорта Шереметьево. Очевидцы рассказали, что некоторые трапы самолетов обледенели. Ледяной коркой покрылся асфальт у здания одного из терминалов аэропорта.

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Утром 19 декабря в московских аэропортах произошла похожая ситуация. Из-за непогоды отменили 17 вылетов. Еще 33 рейса задержали из-за сложных погодных условий.

В Москве и области несколько дней шел сильный снег. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что до конца декабря таких снегопадов больше не ожидается. Обильные осадки вернутся в Москву уже после Нового года.