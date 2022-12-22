Общество 22 декабря 2022, 00:21 Аэропорт Внуково опроверг сообщения об обледенении взлетной полосы Пресс-служба Внуково: аэропорт работает в штатном режиме Pxhere

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Сообщения о том, что десятки самолетов в международном аэропорту Внуково не могут подъехать к трапам из-за гололеда, а пассажиры ряда рейсов вынуждены ожидать в салонах высадки, опровергла пресс-служба воздушной гавани в комментарии ТАСС. Там отметили, что аэропорт работает в штатном режиме.

«[Эта] информация не верная. <…> Аэропорт работает в штатном режиме. Полосу в очередной раз обрабатывают химией», — сообщил представитель пресс-службы аэропорта Внуково.

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Ранее Telegram-каналы сообщили, что приземлившиеся в аэропорту Внуково самолеты не могут подъехать к трапам из-за гололеда. В Сети также поделились кадрами из другого столичного аэропорта — Шереметьево. По словам очевидцев, некоторые трапы самолетов обледенели. Ледяной коркой покрылся асфальт у здания одного из терминалов аэропорта.

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Согласно сервису «Яндекс.Расписание» вечером 21 декабря отменили или задержали порядка 50 рейсов в столичных аэропортах. В частности, в аэропорту Домодедово шесть вылетов отменены и 17 задержаны. В Шереметьеве девять рейсов задержали и пять отменили.