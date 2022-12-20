Общество 20 декабря 2022, 09:32 Несколько десятков рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за непогоды «Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили 17 рейсов из-за снегопада РИА «Новости»

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Утром 19 декабря в московских аэропортах отменили 17 рейсов. Еще 33 вылета задержали из-за сложных погодных условий, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание». В столице несколько дней продолжаются сильные снегопады.

Шесть рейсов задерживаются во Внукове, девять — в Шереметьеве и 18 — в Домодедове.

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Больше всего отмен во Внукове (10 рейсов). В Домодедове отменили два вылета и пять — в Шереметьеве. В Жуковском никаких изменений в расписании нет.

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В минувшее воскресенье, 18 декабря, в столичных аэропортах задержали и отменили почти 100 рейсов. Причиной также стали плохие погодные условия.

По прогнозу главного специалиста метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, до конца декабря особенно сильных снегопадов больше не ожидается. Они вернутся уже после Нового года.