Общество 19 декабря 2022, 02:54 Сильные снегопады больше не придут в Москву до конца года — синоптики Специалист метеобюро Позднякова: это был самый сильный снегопад в Москве до конца года РИА «Новости»

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В Москве был сильнейший снегопад, за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Такой погоды не ожидается до конца 2022 года, сообщила «Комсомольской правде» главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В районе МГУ выпало 37 сантиметров, в центре Москвы — 38 сантиметров, в Дмитрове — 39 сантиметров, в Кузьминках, Измайлове и Клину — 40 сантиметров, в Коньково и Коломне — 42 сантиметров, в Черустях — 43 сантиметров. Обычно такие сугробы вырастают к февралю, а не в начале зимы!» — заметила метеоролог.

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По ее словам, москвичей ждет небольшой снег 22 и 23 декабря. А вот сильные снегопады начнутся уже после Нового года.

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Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что декабрь в столице оказался на редкость снежным. Властям пришлось привлечь дополнительные силы к ликвидации снежных сугробов, расчистке улиц и подходов к общественному транспорту. В общей сложности в столице работали более 120 тысяч человек, использовались 14,2 тысячи единиц спецтехники.