Врачи не разрешили транспортировать Навального

Медики Омской больницы скорой медицинской помощи заявили о том, что основателя ФБК Алексея Навального нельзя перевозить в другую клинику из-за нестабильного состояния.

«Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно», — написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

В свою очередь сам главврач больницы Александр Мураховский рассказал, что прошедшая ночь прошла хорошо. Состояние Алексея несколько улучшилось, но все равно недостаточно стабильно. О транспортировке больного можно будет говорить только тогда, когда состояние стабилизируется. Об этом написал ТАСС.

"У нас на сегодняшний день пять рабочих диагнозов. Я их назвать не могу. […] Мы все их отрабатываем», — отметил Мураховский.

Минздрав Омской области сообщила «Интерфаксу», что омские врачи вместе со специалистами из Москвы проводили консилиум по состоянию Навального. Они должны были осмотреть пациента и решить, транспортабелен ли он.

Немецкое агентство DPA написало, что утром 21 августа Германия отправила в Омск специальный медицинский самолет для перевозки основателя ФБК в больницу Берлина. При этом журналисты отметили, что РФ выдала все разрешения для транспортировки Навального за границу.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа. В этом время он находился в самолете, летящем из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске. Из аэропорта Навального госпитализировали. Известно, что он ничего не ел с утра, но пил чай в аэропорту.