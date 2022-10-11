Территорию «Азовстали» в Мариуполе поделят на четыре зоны | 360°

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Viber Территорию «Азовстали» в Мариуполе поделят на четыре зоны Комбинат «Азовсталь» в Мариуполе превратят в экопарк, центры промышленности и логистики РИА Новости

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На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе решили обустроить четыре зоны, в том числе экопарк и логистический центр. Правительство Донецкой Народной Республики предварительно одобрило проект. Руководитель концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко рассказал об этом ТАСС.

«Мы предложили и получили предварительное одобрение от правительства (ДНР) на создание четырех различных видов инфраструктуры внутри данной площадки», — сказал он.

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Андрей Шпиленко назвал освоение территории под «Азовсталью» самым значимым инвестпроектом. На площади больше тысячи гектаров создадут промышленный технопарк с апробацией новых технологий, экопарк, где шламовые и шлаковые отходы переработают в стройматериалы, индустриальный парк и транспортно-логистический центр.

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Первым могут запустить самую большую площадку из четырех — индустриальный парк. Он займет более 500 гектаров, на его территории находятся уцелевшие предприятия, а именно производство стали, металлопроката и трамвайных рельсов. Возобновить их работу можно в ближайшее время, после разминирования, с минимальными издержками.

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