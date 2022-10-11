Территорию «Азовстали» в Мариуполе поделят на четыре зоны | 360°

Все новости

Подмосковье

11 октября 2022, 11:44

Логистический центр рядом с аэропортом Шереметьево в Подмосковье создаст 100 рабочих мест

Общество

11 октября 2022, 11:43

Женщинам рассказали, какие шубы будут модными в этом сезоне

Реклама

Общество

11 октября 2022, 11:35

Мобилизованные военные провели тренировку по штурму населенного пункта

Спецоперация

11 октября 2022, 11:34

Переломный этап спецоперации наступит в ноябре–феврале — КГБ Белоруссии

Подмосковье

11 октября 2022, 11:34

Врачи из Наро-Фоминска спасли девушку с редким видом язвы в животе

Подмосковье

11 октября 2022, 11:21

Лесничие обнаружили необычную березу с наростом в виде медведя под Шаховской

Подмосковье

11 октября 2022, 11:21

Подмосковье перевело в онлайн 257 государственных услуг

Спецоперация

11 октября 2022, 11:17

Бой танковых экипажей Южного военного округа в рамках СВО показали на видео

Мир

11 октября 2022, 11:17

Эрдоган может провести встречу с Путиным на саммите в Астане

Деньги

11 октября 2022, 11:11

Территорию «Азовстали» в Мариуполе поделят на четыре зоны

Комбинат «Азовсталь» в Мариуполе превратят в экопарк, центры промышленности и логистики

Читать 360tv в

На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе решили обустроить четыре зоны, в том числе экопарк и логистический центр. Правительство Донецкой Народной Республики предварительно одобрило проект. Руководитель концерна «Корпорация развития Донбасса» Андрей Шпиленко рассказал об этом ТАСС.

«Мы предложили и получили предварительное одобрение от правительства (ДНР) на создание четырех различных видов инфраструктуры внутри данной площадки», — сказал он.

Реклама

Андрей Шпиленко назвал освоение территории под «Азовсталью» самым значимым инвестпроектом. На площади больше тысячи гектаров создадут промышленный технопарк с апробацией новых технологий, экопарк, где шламовые и шлаковые отходы переработают в стройматериалы, индустриальный парк и транспортно-логистический центр.

Реклама

Первым могут запустить самую большую площадку из четырех — индустриальный парк. Он займет более 500 гектаров, на его территории находятся уцелевшие предприятия, а именно производство стали, металлопроката и трамвайных рельсов. Возобновить их работу можно в ближайшее время, после разминирования, с минимальными издержками.

ДНР

Донбасс

Экономика

Блокировка завода «Азовсталь»

Мариуполь

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама