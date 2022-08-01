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    01 августа 2022, 09:29

    Стало известно, во что могут переделать «Азовсталь» в Мариуполе

    Вице-премьер Хуснуллин: «Азовсталь» в Мариуполе может стать технопарком

    Александр Иванов

    Завод «Азовсталь» в Мариуполе может стать технопарком. Там будут сохранены рабочие места, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

    «Мы не видим восстановление [„Азовстали“] в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем», — сказал он в интервью РБК.

    Хуснуллин также сообщил, что первые строящиеся соцобъекты и жилые дома в Мариуполе будут готовы уже в сентябре. В том числе речь идет о больницах, добавил он. Кроме того, в городе появится центр МЧС. По его словам, население Мариуполя к 2025 году должно возрасти до 350 тысяч человек.

    «На этот год мы планируем 212 тысяч — это то, что мы уже посчитали. У них было до спецоперации около 380 тысяч», — сказал он, говоря о подготовке к осенне-зимнему периоду.

    Вице-премьер РФ уточнил, что часть людей уехали на Украину, другие — в Россию, часть осталась в ДНР.