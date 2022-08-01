Стало известно, во что могут переделать «Азовсталь» в Мариуполе

Завод «Азовсталь» в Мариуполе может стать технопарком. Там будут сохранены рабочие места, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы не видим восстановление [„Азовстали“] в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем», — сказал он в интервью РБК.

Хуснуллин также сообщил, что первые строящиеся соцобъекты и жилые дома в Мариуполе будут готовы уже в сентябре. В том числе речь идет о больницах, добавил он. Кроме того, в городе появится центр МЧС. По его словам, население Мариуполя к 2025 году должно возрасти до 350 тысяч человек.

«На этот год мы планируем 212 тысяч — это то, что мы уже посчитали. У них было до спецоперации около 380 тысяч», — сказал он, говоря о подготовке к осенне-зимнему периоду.

Вице-премьер РФ уточнил, что часть людей уехали на Украину, другие — в Россию, часть осталась в ДНР.