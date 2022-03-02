Фейки всегда будут впереди вне зависимости от того, как с ними бороться. Скорость их распространения гигантская, рассказал в эфире «360» директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. По его мнению, большая проблема в том, что иностранные площадки, в частности Facebook, в целом никак не реагируют на это.

Зыков отметил, что это выражается в том, что в этой соцсети могут через рекламу пропускать агитационную провокационную и фейковую информацию. Он напомнил, как во время американских выборов тогда еще действующего президента США и его сторонников банили, потому что противоположная позиция была просто не нужна.

«Им не нужна противоположная позиция никогда, им нужно одностороннее освещение любой информации той, которая исходит от проверенных ими источников. Если другая информация расходится с тем, которая им нужна, то это воспринимается как фейковый, агрессивный источник, с которым необходимо бороться», — сказал он.

По мнению Зыкова, в целом любая социальная сеть должна держать позицию нейтралитета и не должна вставать на какую-то сторону. Но сейчас, по словам эксперта, Facebook и YouTube принимают украинскую сторону и легко через службу модерации пропускают фейки и другую противоправную, опасную агитационную информацию.

«Думаю, что этот рубильник мы, скорее всего, и рубанем. Есть все понимание, что в ближайшие несколько дней из разряда „временные ограничения“ Facebook перейдет в разряд „заблокированные“. К сожалению, нам просто не оставили другого выбора», — сказал Зыков.

Он обратил внимание, что с этими площадками пытались договориться, но они официально отказались выполнять требования Роскомнадзора. «Они сказали, что из России добровольно не уйдут и начинают вести вот такую агитационную войну против России, против российских граждан», — добавил специалист.

Зыков пояснил, что Facebook анализирует интересы, психологическое состояние пользователей и с учетом этого выдает им ту или информацию через рекламу. А люди уже сформировали свою позицию, их сложно в чем-то переубеждать.

«Во время подобных конфликтов люди очень сильно психологически напряжены, появляются моральное истощение, моральное опустошение, и когда это происходит, люди плохо относятся к критической информации, если у них есть заряд мыслей в какую-то сторону, происходящие события они будут трактовать под свой взгляд», — сказал он.

Зыков добавил, что этим пользуются распространители фейков, воздействуя на негативно настроенных людей, чтобы они выплескивали свои настроения на улицах.