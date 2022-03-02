Борьбой с фейками о спецоперации займутся отдельные группы СК

Региональные главки Следственного комитета создадут специальные группы для борьбы с фейками о спецоперации по демилитаризации Украины и сообщениями, направленными на дестабилизацию ситуации в России. Как сообщила пресс-служба центрального главка СК, такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Глава Следственного комитета пояснил, что сотрудникам ведомства необходимо в сотрудничестве с другими органами государственной власти пресекать действия провокаторов, призывающих к беспорядкам, а также распространителей деструктивной информации о спецоперации.

Бастрыкин пояснил, что в последнее время количество подобных сообщений в мессенджерах и социальных сетях значительно выросло. Он пояснил, что пресекать публикацию подобной информации нужно уголовно-правовыми средствами.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил «360», что в данный момент против России ведется полномасштабная информационная кампания, которую можно сравнить с войной. Основная цель инициаторов распространения недостоверных сведений — дестабилизация ситуации в стране.

Спецоперация российских военных по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Среди основных задач, которые поставил президент России Владимир Путин, — защита Донецкой и Луганской народных республик. Министерство обороны заявило, что наносит удары по военной инфраструктуре Украины.