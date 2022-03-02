«Война с фейками». Политолог призвал россиян бороться с враньем о ситуации на Украине

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко в эфире канала «360» рассказал о важной задаче для россиян противостоять ложной информации со стороны западных стран о специальной военной операции, проводимой РФ на территории Украины.

«Правительство запустило сайт Объясняем.рф, есть каналы в Telegram, многие лидеры общественного мнения стараются участвовать в войне с фейками», — рассказал Ярошенко о тех мерах, которые уже приняты и работают.

Он заявил, что всем СМИ, экспертам, простым россиянам необходимо подключаться к информационному противостоянию, потому что на обратной стороне работает огромное количество контор.

«Украинские националисты свою работу делают, помогают им западные консультанты. Сам Запад ведет информационное давление. Игорь Конашенков же сказал, что спецоперация идет, цели выполняются. Нам нужно популяризировать официальную точку зрения и больше ее доносить, как происходит на самом деле», — заявил Ярошенко.

У российских граждан есть большой спрос на разоблачение фейков и объективную информацию. Надо идти по пути разоблачения фейков. В этой напряженной информации у граждан дефицит информации, они стараются найти ее в разных источниках, добавил он.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что против России развернута масштабная информационная кампания.