«Я не помню на своем веку такого количества фейков». Москалькова призвала журналистов не врать

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о беспрецедентном количестве фейков в Сети о происходящем на Украине. Она призвала журналистов и общественность распространять правдивые сведения, чтобы сохранить мир и безопасность.

Сегодня омбудсмен посетила центр временного размещения в Клину Московской области, убедившись в том, что дети и взрослые обеспечены всем необходимым. После этого она пообщалась с журналистами и затронула вопрос распространения недостоверной информации в Сети.

«Я не помню на своем веку такого количества фейков, лжи, я бы даже сказала театрализованных представлений, потому что и я попадала под влияние тех видеокадров, но я их сразу начинаю проверять, звоню в Минобороны, звоню в государственные органы, направляю: „Это было?“. Мне говорят: „Нет, это вообще не город Николаев, потому что там другие строения, это не та улица, о которой сообщается, этих событий не было“. Но, конечно, массированная атака лжи влияет на кого-то, кто не готов и не имеет социального опыта, чтобы противостоять этому. Это очень жалко. Жалко, что не хватает правды», — пояснила Москалькова.

Она призвала журналистов нести правду в общество о том, что что происходит в Донецке и Луганске, почему на территории РФ сейчас находятся более 117 тысяч беженцев, почему сделаны те шаги, которые направлены на защиту людей, их жизней и их здоровья.

Уполномоченный добавила, что при необходимости всем уехавшим из Донбасса можно оказать психологическую помощь — и это делается. «Но очень важно, чтобы каждый из нас пытался донести правду и уберечь мир, безопасность, будущее страны и всего мира», — заключила она.

В Московскую область во время временной эвакуации из Донбасса приехали более 1300 граждан ДНР и ЛНР. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разместить людей в комфортных условиях и обеспечить их всем необходимым. Почти 400 детей накануне пошли в школы региона. У взрослых есть большой запрос получить работу. Желающим помогут решить вопрос с трудоустройством.