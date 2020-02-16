РПЦ призвала искать мужей в Африке

Протоиерей Димитрий Смирнов посоветовал незамужним женщинам искать себе супруга в Африке. Он напомнил, что там живет много христиан, а РПЦ доброжелательно относится к бракам с представителями других христианских конфессий.

«Если человек христианин — ну, допустим, католик или лютеранин. Ну, на самый худой конец — баптист, но не дальше. Никакой адвентист седьмого дня для этого никак не подходит, хотя они будут утверждать, как и иеговисты, что они христиане», — сказал глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO», его цитирует «Интерфакс».

Протоиерей добавил, что нельзя заключать браки с иноверцами и атеистами. Такие браки, по его словам, церковь не сможет благословить. По мнению Димитрия Смирнова, брак с мусульманином, иеговистом, коммунистом или атеистом превратится в «незнамо что».

На той же встрече Димитрий Смирнов назвал женщин, которые живут с мужчинами в так называемом гражданском браке, «бесплатными проститутками».

Кстати, идею о поиске мужа в Африке Смирнов высказывает не в первый раз. Только раньше он советовал в этом смысле еще и Китай.